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Госдеп об ответственности Путина, ядерном оружии и помощи Украине. Интервью Андреа Калан

37 минут назад

Уже второй год подряд Мюнхенская конференция по безопасности состоялась без участия России. На прошедший в минувшие выходные форум пригласили лишь некоторых российских оппозиционеров и активистов.

Почему в такой напряженный момент представителей российской власти не позвали? Когда Украина вступит в НАТО? И что в Вашингтоне назовут поражением для России в войне с Украиной? На эти и другие вопросы ответила корреспонденту Би-би-си представитель Госдепа США Андреа Калан.