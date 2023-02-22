В лагере российских военнопленных в Украине. Специальный репортаж Би-би-си

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В лагере российских военнопленных в Украине. Специальный репортаж Би-би-си

6 минут назад

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Война в Украине – что неудивительно – практически не видела дипломатии между Киевом и Москвой.

Обмен военнопленными – одна из областей сотрудничества. По сообщениям, более 1800 украинских мужчин и женщин вернулись домой благодаря им.

Би-би-си получила уникальный доступ к учреждению на западе Украины, где содержатся пленные российские солдаты. Киев заявляет, что большинство из них будут обменяны, но некоторые останутся под стражей по подозрению в возможных военных преступлениях.