Арт-протест: карикатуры как свидетельства войны
Арт-протест: карикатуры как свидетельства войны
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После начала полномасштабной войны России против Украины российские художники Дмитрий Шуров, Игорь Поночевный и La Blum стали выражать свой антивоенный протест, рисуя картины.
Несмотря на риск преследования в России за распространение “фейков о войне", они вот уже год активно публикуют свои работы в соцсетях и на своих сайтах, вызывая тем самым общественный резонанс.
Сейчас все трое художников находятся в безопасности и рассказали Би-би-си о том, как и почему они говорят о войне в Украине с помощью карикатур, а также согласились нарисовать их видение окончания этой войны.
- Автор проекта: Мила Доценко
- Редактор: Татьяна Януцевич
- Цветокоррекция: Макс Ломакин
- Монтаж: Мила Доценко
- Операторы: Татьяна Януцевич, Эльдар Халилов и Руслан Гуржий