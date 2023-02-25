Арт-протест: карикатуры как свидетельства войны

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Арт-протест: карикатуры как свидетельства войны

29 минут назад

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После начала полномасштабной войны России против Украины российские художники Дмитрий Шуров, Игорь Поночевный и La Blum стали выражать свой антивоенный протест, рисуя картины.

Несмотря на риск преследования в России за распространение “фейков о войне", они вот уже год активно публикуют свои работы в соцсетях и на своих сайтах, вызывая тем самым общественный резонанс.

Сейчас все трое художников находятся в безопасности и рассказали Би-би-си о том, как и почему они говорят о войне в Украине с помощью карикатур, а также согласились нарисовать их видение окончания этой войны.