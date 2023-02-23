Мариуполь: человеческие истории | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Подпись к фото, Установить точное число погибших в Мариуполе невозможно. По оценке украинских властей, их не менее 25000 человек.

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До войны в портовом украинском городе Мариуполь проживало 430,000 человек, это был процветающий промышленный центр и комфортный город для жизни. Вряд ли кто-то из его жителей мог предположить, что в 2022 году в их городе погибнет больше людей, чем в любом другом со времен Второй мировой.

Обстрелы города начались в самый первый день войны, 24 февраля 2022 года. То, что произошло в городе потом, с приближением российских войск, с трудом поддается описанию. Каждодневные массированные обстрелы, отсутствие света и воды, жизнь в подвалах и бомбоубежищах, полевые кухни во дворе, тысячи погибших.

Этот фильм - рассказ жителей Мариуполя, которым удалось из него сбежать, о неделях и месяцах, проведенных в городе, который решили стереть с лица земли.

ВНИМАНИЕ! Фильм содержит кадры, которые могут шокировать некоторых зрителей.