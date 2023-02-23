Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Гламуризация гипермаскулинного антиженского мышления"

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ” Контекст ”: она поможет вам разобраться в событиях.

В фильме утверждается, что Леваев обманывал женщин, с которыми встречался через приложение знакомств "Тиндер", и выманил у них более 10 млн долларов. Сам Леваев эти обвинения отвергает.