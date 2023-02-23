"Гламуризация гипермаскулинного антиженского мышления"
"Гламуризация гипермаскулинного антиженского мышления"
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Когда Netflix выпустил документальную история Саймона Леваева, "Афериста из "Тиндера" (The Tinder Swindler), Кейт Конлин защищала его.
В фильме утверждается, что Леваев обманывал женщин, с которыми встречался через приложение знакомств "Тиндер", и выманил у них более 10 млн долларов. Сам Леваев эти обвинения отвергает.
Сейчас Кейт – одна из тех, кто обвиняет его в эмоциональном насилии.
Корреспондент Би-би-си Мега Мохан поговорила с ней.