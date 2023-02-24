В годовщину начала войны в Украине проходят акции памяти погибших. Видео

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В годовщину начала войны в Украине проходят акции памяти погибших. Видео

43 минуты назад

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В Буче, Киеве и Львове и других украинских городах вспоминают погибших за год полномасштабной войны Роcсии в Украине.