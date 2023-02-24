В годовщину начала войны в Украине проходят акции памяти погибших. Видео
В годовщину начала войны в Украине проходят акции памяти погибших. Видео
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В Буче, Киеве и Львове и других украинских городах вспоминают погибших за год полномасштабной войны Роcсии в Украине.
В Буче поминали погибших в первые дни российского вторжения. В Киеве президент Зеленский вручил награды украинским военным и родным погибших. Во Львове зажгли "Лучи памяти" в память жертв войны. Как это было - в видео Русской службы Би-би-си.