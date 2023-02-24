Акции в России и по всему миру: как поддерживают Украину в годовщину войны

Акции в России и по всему миру: как поддерживают Украину в годовщину войны

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Эйфелева башня и опера в Сиднее окрасились в цвет украинского флага к годовщине вторжения России в Украину. По всему миру прошли различные акции в поддержку Украины. Люди зажигали свечи и приносили мягкие игрушки на площади городов. Участников акций в России задерживала полиция.