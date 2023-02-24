Акции в России и по всему миру: как поддерживают Украину в годовщину войны
Акции в России и по всему миру: как поддерживают Украину в годовщину войны
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Эйфелева башня и опера в Сиднее окрасились в цвет украинского флага к годовщине вторжения России в Украину. По всему миру прошли различные акции в поддержку Украины. Люди зажигали свечи и приносили мягкие игрушки на площади городов. Участников акций в России задерживала полиция.
Видео, В годовщину начала войны в Украине проходят акции памяти погибших. Видео, Продолжительность 2,38
В Буче, Киеве и Львове вспоминают погибших за год полномасштабной войны России в Украине.