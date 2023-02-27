Как Сирия справляется с последствиями землетрясения без международной помощи

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Как Сирия справляется с последствиями землетрясения без международной помощи

44 минуты назад

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После многих лет войны в Сирии разбираются с последствиями новой беды - землетрясения. В отличие от соседней Турции, здесь помощь мирового сообщества сильно ограничена.

Наибольшее число жертв - более 4000 из 5800 погибших - пришлось на часть провинции Идлиб и на Алеппо. Местные жители здесь сами разбирают завалы, не имея даже защитного снаряжения.

В Сирии говорят, что действуй мировое сообщество оперативнее, можно было бы спасти больше жизней.

Из-за землетрясения единственный пограничный переход из Турции был закрыт несколько дней.

Десятки грузовиков ООН с гуманитарной помощью позже доставили продовольствие и медикаменты через этот переход. А еще через 8 дней после землетрясения с согласия Асада был открыт второй переход для доставки помощи.