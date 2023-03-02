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Газовые атаки в иранских учебных заведениях для девочек

29 минут назад

В Иране - впервые с начала серии массовых отравлении школьниц - власти признали, что атаки на школьниц и студенток носят преднамеренный характер. Однако ни цель злоумышленников, ни виновные до сих пор не выявлены, а инциденты продолжаются. С конца ноября 2022 газовым атакам подверглись школьницы и студентки в 8 городах страны.