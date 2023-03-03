"Теракт" или "провокация": что случилось в Брянской области?

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"Теракт" или "провокация": что случилось в Брянской области?

26 минут назад

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ФСБ опубликовала видео, как утверждается, из Брянской области. Власти заявили, что вчера в регион проникли украинские диверсанты.

Глава региона Александр Богомаз сообщал, что диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего один житель погиб, а десятилетний ребенок - ранен. Позднее он написал, что "количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек". Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения об "украинских диверсантах" "классической провокацией" и призвал РФ "бояться своих партизан".