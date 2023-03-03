Спустя год под Киевом все еще находят тела убитых мирных жителей. Видео
Спустя год под Киевом все еще находят тела убитых мирных жителей. Видео
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Бородянка - поселок городского типа в 60 километрах от Киева, сильно пострадавший от российского вторжения. Вооруженные силы Украины освободили Бородянку 1 апреля 2022.
По словам главы Национальной полиции Киевской области Андрея Небитова, после российской оккупации в области обнаружили более 1300 тел убитых мирных жителей.
Власти РФ отрицают любые обвинения в адрес своих военных в совершении военных преступлений.