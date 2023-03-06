Драка в парламенте и протесты. Как в Грузии обсуждаются “законы об иноагентах”

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Драка в парламенте и протесты. Как в Грузии обсуждаются “законы об иноагентах”

37 минут назад

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В Тбилиси протестуют против законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". В парламенте Грузии во время их обсуждения на заседании комитета по правовым вопросам депутаты устроили драку.

Проекты новых законов, инициированных депутатами от движения "Сила народа" (которое входит в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта"), поляризовали политические силы и общество Грузии. Сторонники видят в них способ защитить принципы суверенности страны, а противники опасаются за будущее европейской интеграции Грузии и указывают на то, как данные законы стали инструментом для политических репрессий в России.