Драка в парламенте и протесты. Как в Грузии обсуждаются “законы об иноагентах”
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В Тбилиси протестуют против законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". В парламенте Грузии во время их обсуждения на заседании комитета по правовым вопросам депутаты устроили драку.
Проекты новых законов, инициированных депутатами от движения "Сила народа" (которое входит в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта"), поляризовали политические силы и общество Грузии. Сторонники видят в них способ защитить принципы суверенности страны, а противники опасаются за будущее европейской интеграции Грузии и указывают на то, как данные законы стали инструментом для политических репрессий в России.
"Закон об иноагентах" предполагает создание реестра СМИ и неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа более чем на 20%.