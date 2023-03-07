Лукашенко о том, кто и как атаковал самолет А-50 в Мачулищах

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Лукашенко о том, кто и как атаковал самолет А-50 в Мачулищах

24 минуты назад

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Впервые после атаки на российский самолет-корректировщик А-50 на военном аэродроме в Беларуси, факт операции признали власти страны. Александр Лукашенко заявил, что силовые ведомства задержали "террориста украинских спецслужб и его пособников" и обвинил президента Украины Зеленского в том, что подобными действиями Украина пытается втянуть Беларусь в войну.

Инцидент с самолетом произошел 26 февраля в окрестностях военного аэродрома в Мачулищах. По заявлению оппозиционного белорусского объединения BYPOL, стал результатом атаки дрона белорусских партизан, которые успели покинуть страну.