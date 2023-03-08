Столкновения в Тбилиси из-за "закона об иноагентах". Видео

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Столкновения в Тбилиси из-за "закона об иноагентах". Видео

56 минут назад

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В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протеста против "закона об иноагентах". Законопроект приняли в первом чтении, и это вызвало протесты.

Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водометы. Они, в свою очередь, ответили "коктейлями Молотова" и камнями.

"Закон об иностранных агентах” предполагает, что в реестр попадут некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Критики закона говорят, что он ударит по свободе слова в стране.