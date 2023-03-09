Сергей Пугачев в интервью HardTalk – о Путине, войне в Украине и олигархах

час назад

В прошлом Пугачева считали банкиром, близким к Кремлю и ответственным за то, что в 2000 году Владимир Путин стал президентом России. С тех пор он бежал из России, затем из Лондона, где в суде рассматривалось против него дело о преднамеренном банкротстве Межпромбанка и обосновался в Ницце. Пугачев же уверен, что дело против него сфабриковано, и, не будь Путина, в России был бы точно такой же президент.