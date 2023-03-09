TraumaZone: Россия 1985-1999 | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Подпись к фото, «Россия 1985-1999: TraumaZone» («Зона травмы») - документальный сериал знаменитого британского режиссера Адама Кертиса.

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«Россия 1985-1999: TraumaZone» («Зона травмы»): Каково это, пережить крах коммунизма и демократии» - так полностью называется документальный сериал знаменитого британского режиссера-документалиста Адама Кертиса.

Начиная со второй половины 1980-х годов съемочные группы Би-би-си ездили по всему СССР, а затем - России, и снимали материалы для новостных программ. В основу семичасового фильма легли тысячи часов видео, отснятые в то время. На этих удивительных кадрах запечатлена жизнь и быт россиян, стоящих на разных ступенях общества, и это живое свидетельство повседневной жизни на фоне агонии империи.

Фильм переносит зрителей из Кремля в замерзшие шахтерские города за Полярным кругом, из крошечных деревень в бескрайних российских степях на места военных столкновений в горах и лесах Кавказа, чтобы показать, что то, что народ пережил тогда, было невероятной катастрофой, которая оставила глубокие шрамы и задушенную ярость, которая и привела к тому, что сейчас происходит в России и в Украине. Это не только свидетельство того, каково было пережить такую катастрофу, но и история о том, как миллионы людей перестали верить в политику вообще. Не только в коммунизм, но и в демократию тоже.

00:00 Часть 1: 1985-1989 Афганская война. Чернобыльская катастрофа. Перестройка. Попытки спасти коммунизм. Первые олигархи.

59:04 Часть 2: 1989-1991 Госплан без плана. Дефицит. Ельцин против Горбачева. Первый McDonald's в Москве. Демократия VS коммунизм.

1:58:24 Часть 3: 1991 Беловежская Пуща. Танки в Москве. Национальные протесты. Первые банки от олигархов.

2:57:06 Часть 4: 1991-1994 "Шоковая терапия". Взлетевшие цены. У людей нет денег на еду, но на рынок выходят американские косметические компании.

3:56:30 Часть 5 1993-1996 Танки атакуют Белый дом. Ельцин против Парламента. Новая Конституция. Олигархи выводят деньги в офшоры.

4:54:04 Часть 6 1994-1998 "Партия войны". Чеченская война. Денег нет. Олигархи захватывают власть.

5:53:24 Часть 7 1995-1999 Капитализм захватывает всю страну, но западные банкиры уходят, прихватив свои деньги. Олигархи выбирают нового президента. Слово "демократ" становится ругательным.