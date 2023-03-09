"День сопротивления": новые протесты из-за судебной реформы Нетаньяху в Израиле

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"День сопротивления": новые протесты из-за судебной реформы Нетаньяху в Израиле

18 минут назад

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В Израиле прошли новые акции протестов против правительства Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы. Нововведения дают избранному правительству право решающего голоса при выборе судей и ограничивают возможности Верховного суда по отмене директив или законов.

По мнению властей, судебная реформа поможет восстановить баланс между ветвями власти. Протестующие считают, что она может подорвать независимость судов и ставит под угрозу израильскую демократию.

20 февраля 2023 законопроект был одобрен парламентом страны в первом чтении. Многотысячные протесты против судебной реформы проходят с января этого года.