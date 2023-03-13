История самолетов Ту, которыми бомбят Украину
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9 марта российские войска выпустили 54 из 81 ракеты с самолетов Ту-22 и Ту-95.
Большую часть ракет с Ту-95 (ракеты Х-101/Х-555) перехватило украинское ПВО (34 из 48 штук). Ни одной (из 6 ракеты) Х-22, выпущенной из Ту-22 ППО перехватить не смогло.
Вследствие массовой атаки с комбинированными типами ракет в Украине 9 марта погибло 11 человек. Всего в атаке приняло участие 17 стратегических бомбардировщиков Ту.
Часть стратегических бомбардировщиков Ту, доставшихся Украине после распада СССР, были утилизированы, а часть преданы России вместе с ракетами в счет долга за газ. В Украине осталось только 4 музейных самолета-экспоната.
Журналист Би-би-си Дмитро Власов побывал в Полтавском музее стратегической авиации, где находятся бывшие бомбардировщики-ракетоносители, аналогичные тем, которые совершают налеты на Украину, и поговорил с работавшимим на них летчиками.