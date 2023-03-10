Виртуальный тур по разрушенным городам Украины при помощи Google Maps

Виртуальный тур по разрушенным городам Украины при помощи Google Maps

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В интернете появился проект, который позволяет совершить виртуальный тур по разрушенным украинским городам. На сайте Undeniable Street View [неоспоримый вид на улицы - примечание Би-би-си] можно пройтись по Киеву, Харькову, Изюму и другим городам и увидеть последствия войны.

Проект сотрудничает с фандрайзинговой платформой United24, запущенной Владимиром Зеленским. Фотограф проекта Николай Омельченко рассказал Би-би-си, чего добивается его команда.