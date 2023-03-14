Волонтеры и группа Би-би-си под обстрелом: как доставляют гуманитарную помощь в Украине
Волонтеры и группа Би-би-си под обстрелом: как доставляют гуманитарную помощь в Украине
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Волонтеры в Херсонской области доставляют гуманитарную помощь в села, находящиеся в зоне обстрела российской артиллерией.
Эти села находились на оккупированной территории, и для тех, кто там живет, гуманитарная помощь - единственная возможность получить продукты.
Съемочная группа Би-би-си отправилась в одну из таких поездок с волонтерами - и попала под обстрел.