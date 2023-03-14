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Последствия обстрела Краматорска. Видео

час назад

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В Краматорске ракетным ударом повреждены 25 многоквартирных и один частный дом, А также детский сад, музей и административное здание. Погиб как минимум один человек, трое ранены.

Владимир Зеленский так прокомментировал обстрел города: "Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизни и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, карающему за убийство. Так обязательно будет".