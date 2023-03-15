Анна Кузьминых из Pussy Riot рассказала Би-би-си про протесты в России и переезд в Израиль

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Анна Кузьминых из Pussy Riot рассказала Би-би-си про протесты в России и переезд в Израиль

час назад

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После перформанса с поджогом чучела Путина на масленицу в Тбилиси на участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых в России было заведено уголовное дело.

Год спустя антивоенного перформанса журналист Би-би-си Анастасия Златопольская встретились с Анной в Израиле, где она находится со своей семьей. Из-за резкого обострения хронического заболевания Анна переехала к родителям, которые покинули Россию после обысков в их доме из-за дела дочки. Они имели право на репатриацию по “закону о возвращении”, однако у Анны прав на израильский паспорт нет.

Адвокаты борются за временное разрешение остаться Анне в Израиле, но даже это не так просто. Учитывая консервативную политику, направленную на сохранение еврейского характера государства, шансы Ани получить постоянный гуманитарный статус крайне малы.