Анна Кузьминых из Pussy Riot рассказала Би-би-си про протесты в России и переезд в Израиль
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После перформанса с поджогом чучела Путина на масленицу в Тбилиси на участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых в России было заведено уголовное дело.
Год спустя антивоенного перформанса журналист Би-би-си Анастасия Златопольская встретились с Анной в Израиле, где она находится со своей семьей. Из-за резкого обострения хронического заболевания Анна переехала к родителям, которые покинули Россию после обысков в их доме из-за дела дочки. Они имели право на репатриацию по “закону о возвращении”, однако у Анны прав на израильский паспорт нет.
Адвокаты борются за временное разрешение остаться Анне в Израиле, но даже это не так просто. Учитывая консервативную политику, направленную на сохранение еврейского характера государства, шансы Ани получить постоянный гуманитарный статус крайне малы.
"Самое большее, на что мы можем рассчитывать, это продление ее визы до тех пор, пока ситуация в России не изменится", - говорит адвокат Лиора Турлевский. Рассмотрение может занять годы.