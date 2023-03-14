Умер Сергей Григорьянц - правозащитник и журналист, основатель журнала "Гласность"

43 минуты назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Сергей Григорьянц (фото 1987 года)

На 82-м году жизни умер российский правозащитник и журналист Сергей Григорьянц. В 1970-х и 1980-х он был приговорен к заключению за распространение запрещенной литературы и "антисоветскую агитацию", а во времена перестройки основал журнал "Гласность" - одно из первых независимых изданий того времени.

О смерти Григорьянца сообщила в "Фейсбуке" его дочь Анна Григоряьнц.

Григорьянц родился в Киеве и занимался литературной деятельностью. Как сообщал самиздатовский правозащитный бюллетень "Хроника текущих событий", вскоре после переезда в Москву, в 1974 году, он был арестован и приговорен к пяти годам лагерей по обвинению в продаже запрещенных журналов.

В 1983 году против Григорянца было возбуждено еще одно уголовное дело - по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде - поводом для этого стала его правозащитная деятельность.

В 1987 году Григорьянц был освобожден и вскоре основал журнал "Гласность". В 1989 году он создал и стал руководителем профсоюза независимых журналистов.

Как рассказывала тогда Русская служба Би-би-си, у создателей "Гласности" не было офиса или оборудования, они работали в квартире с пишущими машинками и стационарным телефоном.

Каждый месяц они выпускали около 300 страниц со статьями, информационными и аналитическими, посвященным разным темам. Они свободно критиковали экономический и политический строй в стране и открыто писали о проблемах религии, экологии, нарушениях прав человека, а также о молодёжи.

Журнал издавался тиражом около 100 экземпляров, которые перепечатывались в разных городах СССР и за границей, и передавались из рук в руки несколькими десятками тысяч читателей.

Наблюдатели на Западе внимательно следили за судьбой этого первого неподцензурного, неправительственного, неформального общественно-политического журнала. Они понимали, что его существование может стать лакмусовой бумажкой серьезности намерения советских властей демократизировать общественную жизнь.

Несмотря на политику генсека КПСС Михаила Горбачева, официальная власть не приветствовала появление неподконтрольной журналистики. В конце 1987 года некоторые из сотрудников редакции подверглись преследованиям спецслужб.

После распада Советского Союза Григорьянц критиковал политику российских властей, в том числе выступал за создание международного трибунала по преступлениям в Чечне.

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