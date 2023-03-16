США опубликовали кадры перехвата дрона MQ-9 российским Су-27 над Черным морем
США опубликовали кадры перехвата дрона MQ-9 российским Су-27 над Черным морем
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США опубликовали кадры перехвата дрона MQ-9 российским Су-27 над Черным морем. Ранее в Вашингтоне заявляли, что разведывательный беспилотник столкнулся с российским истребителем.
По версии США он упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт дрона. Москва отрицает факт столкновения.