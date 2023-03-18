Пикник на яхте "Аль-Мансур" Саддама Хусейна
Пикник на яхте "Аль-Мансур" Саддама Хусейна
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Жители иракского города Басра устраивают пикники на заржавевшей яхте "Аль-Мансур". Это судно напоминает рыбакам об их бывшем правителе Саддаме Хусейне. 20 лет назад яхта принадлежала иракскому диктатору, которого казнили в декабре 2006 года.
Яхта "Аль-Мансур" вмещала до 200 гостей и была оборудована вертолетной площадкой. В 2003 году официальные лица США подсчитали, что Саддам Хусейн и его семья могли накопить до $40 миллиардов незаконно полученных средств.