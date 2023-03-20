Чудеса природы: жизнь на краю Земли | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Подпись к фото, Мы расскажем о чудесах природы и о людях, которые борются за выживание и одерживают победу в поразительных уголках Земли.

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На нашей планете есть места, от которых захватывает дух. Мы зовём их «чудеса природы». Тем, кто живет в таких местах приходится преодолевать серьёзные испытания.

На крутых склонах горы Эверест смельчаки пересекают самый высокий в мире ледник. Жителям другого, океанского чуда света огромная рыбина может нести как спасение, так и беду. В самом большом пещерном комплексе мира жизнь охотника висит на волоске, пока он карабкается за сокровищами. В дебрях амазонских джунглей мальчику предстоит пройти жестокий обряд посвящения.

Мы расскажем об этих чудесах природы и о людях, которые борются за выживание и одерживают победу в этих поразительных уголках Земли.