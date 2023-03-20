Пулемет Максима и непроходимая грязь - Би-би-си побывала в окопах ВСУ под Бахмутом

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Пулемет Максима и непроходимая грязь - Би-би-си побывала в окопах ВСУ под Бахмутом

21 минуту назад

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Во время тяжелых боев за Бахмут две бригады ВСУ, обороняющие южный фланг города, предоставили Би-би-си доступ к своим позициям.

Бойцы ВСУ рассказали о месяцах изнуряющих сражений с регулярными частями российской армии и наемниками ЧВК "Вагнер". По словам украинцев, потери россиян в несколько раз превышают их потери, но враг по-прежнему пытается наступать и использовать новые методы атаки.