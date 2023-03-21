Обыски в "Мемориале" - что искали в офисе и у сотрудников

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Обыски в "Мемориале" - что искали в офисе и у сотрудников

22 минуты назад

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Утром 21 марта дома у девяти сотрудников ликвидированной правозащитной организации и в офисе "Мемориала" прошли обыски.

После нескольких сотрудников отвезли на допрос. Там, по их словам, интересовались базой данных жертв политический репрессий, источниками информации.

В 2022 "Мемориал" разделил Нобелевскую премию мира с украинской правозащитной организацией "Центр гражданских свобод" и белорусским правозащитников Алесем Беляцким.