Как офтальмологи из России и США продают надежду на невозможное. Расследование Би-би-си
Как офтальмологи из России и США продают надежду на невозможное. Расследование Би-би-си
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Арабская служба Би-би-си провела расследование и выявила ряд офтальмологических клиник в России, США и на Ближнем Востоке, предлагающих несертифицированные и потенциально опасные методы лечения генетического заболевания глаз, поражающего миллионы людей.
Обещая клиентам излечение от неизлечимого пигментного ретинита, клиники взымают с пациентов десятки тысяч долларов. Пигментный ретинит – дегенеративное наследственное заболевание, вызывающее дистрофию сетчатки и потенциальную слепоту.