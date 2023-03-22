В Уганде принят закон, запрещающий людям идентифицировать себя как ЛГБТ
В Уганде принят закон, запрещающий людям идентифицировать себя как ЛГБТ
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Парламент Уганды принял закон, запрещающий людям идентифицировать себя как ЛГБТ.
Однополые отношения уже запрещены в стране. Нарушителям закона грозит тюремное заключение и даже смертная казнь.
Закон должен подписать президент Йовери Мусевени, который находится у власти с 1986 года.
Гомосексуальные отношения запрещены в более чем 30 африканских странах, однако запрета на идентификацию себя как ЛГБТ нет пока ни в одной стране.