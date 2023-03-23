Наследие войны: что происходит в Ираке через 20 лет после начала вторжения
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20 лет назад - в ночь с 19 на 20 марта 2003 года - началось вторжение сил США и их союзников в Ирак.
Одной из целей операции было свержение диктатуры Саддама Хуссейна и установление в Ираке демократических институтов.
Весной 2005 года в обстановке усиленных мер безопасности в Ираке прошли первые за полвека многопартийные парламентские выборы. В мае 2006 года в Ираке приступило к работе первое постоянное правительство во главе с Нури Малики.
15 декабря 2011 года США официально объявили о завершении иракской военной кампании.
Но как изменила жизнь иракцев эта война и что сейчас происходит в стране? Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн прислал этот материал из Ирака.