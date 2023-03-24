Как мексиканцы получили право на американское гражданство. История маленького городка
Как мексиканцы получили право на американское гражданство. История маленького городка
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В 1967 году жители города Рио-Рико на американо-мексиканской границе обнаружили, что они не граждане Мексики, а на самом деле американцы.
В течение многих лет считалось, что Рио-Рико является частью Мексики, потому что он лежит к югу от реки, которая образует границу США и Мексики. Однако до 1906 года город фактически лежал к северу от реки и, следовательно, был американской территорией.
Это история о том, как случилось, что город поменял «гражданство», а также про то, как в эпоху сухого закона Рио-Рико стал знаменит тем, что граждане США там могли свободно пить и играть в азартные игры.