История Маши Москалевой. Как антивоенный рисунок девочки из Ефремова обернулся приютом и арестом отца
История Маши Москалевой. Как антивоенный рисунок девочки из Ефремова обернулся приютом и арестом отца
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В прошлом году Маша Москалева нарисовала в школе рисунок, на котором было написано "Слава Украине" и "Нет войне". Администрация школы сообщила об этом в полицию.
Отец Маши Алексей воспитывает дочь один. Его арестовали и после проверки соцсетей предъявили обвинение по статье о дискредитации российской армии. Маша в данный момент находится в детдоме, а Алексею грозит ограничение родительских прав.