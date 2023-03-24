История Маши Москалевой. Как антивоенный рисунок девочки из Ефремова обернулся приютом и арестом отца

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История Маши Москалевой. Как антивоенный рисунок девочки из Ефремова обернулся приютом и арестом отца

22 минуты назад

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В прошлом году Маша Москалева нарисовала в школе рисунок, на котором было написано "Слава Украине" и "Нет войне". Администрация школы сообщила об этом в полицию.