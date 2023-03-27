Акции протеста и всеобщая забастовка в Израиле
Акции протеста и всеобщая забастовка в Израиле
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В Израиле уже три месяца не утихают протесты в связи с судебной реформой.
Реформа, предложенная правящей партией страны во главе с премьер-министром Биньямина Нетаньяху, предполагает расширение полномочий кабмина по отбору судей и ограничение возможностей Верховного суда по отмене законов.
Противники реформы считают, что это приведет к диктатуре.