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“Жизнь в трех томиках уголовного дела”. История студентки Олеси Кривцовой

55 минут назад

Олесю Кривцову, студентку из Архангельска, обвиняют в дискредитации российской армии. В России за два антивоенных поста ей грозит до 10 лет в тюрьме. После того, как Олесю отправили под домашний арест, она сбежала в Литву.