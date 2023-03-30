“Жизнь в трех томиках уголовного дела”. История студентки Олеси Кривцовой
“Жизнь в трех томиках уголовного дела”. История студентки Олеси Кривцовой
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Олесю Кривцову, студентку из Архангельска, обвиняют в дискредитации российской армии. В России за два антивоенных поста ей грозит до 10 лет в тюрьме. После того, как Олесю отправили под домашний арест, она сбежала в Литву.
Как это было, что студентка планирует делать дальше и какие последствия могут быть у ее побега, Олеся рассказала Русской службе Би-би-си.