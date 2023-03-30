Конфликт вокруг Лавры: УПЦ отказывается выезжать с территории монастырского комплекса
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"Московская" церковь УПЦ не пустила представителей украинских властей в Лавру, несмотря на предписание покинуть стены монастырского комплекса.
Власти Украины обязали Украинскую Православную Церковь (УПЦ) покинуть 980-летний монастырский комплекс Киево-Печерской лавры. В среду, 29 марта, истек срок аренды Лавры церковью.
Правительство заявляет, что УПЦ нарушила договор аренды - после проверки на территории Лавры обнаружили 36 новопостроенных зданий и сооружений. В УПЦ это отрицают и говорят, что власти не предъявляли ей документов, подтверждающих нарушения.
Киев также обвиняет УПЦ, вторую по величине православную церковь в Украине, в поддержании связей с Москвой.
УПЦ уверяет, что разорвала все связи с Русской православной церковью в мае 2022 года, примерно через три месяца после вторжения России.