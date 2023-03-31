Карл III почтил память мирных немцев, убитых в годы Второй мировой
Карл III почтил память мирных немцев, убитых в годы Второй мировой
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Первый визит Карла III в качестве монарха в Европу начался с Германии.
В Гамбурге Карл III, королева-консорт Камилла и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки к мемориалу у церкви Святого Николая в Гамбурге. Она была разрушена в результате ковровых бомбардировок сил союзников в июле-августе 1943 года. Тогда в Гамбурге погибло более 37 тысяч человек.