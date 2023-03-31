Буча: год после оккупации. Как живет украинский город, ставший известным во всем мире

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Буча: год после оккупации. Как живет украинский город, ставший известным во всем мире

50 минут назад

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Год назад российские войска отступили из Бучи. Фотографии и видео улиц города с трупами и следами пыток поразили весь мир. В оккупации город пробыл 33 дня.

Буча стала символом зверств армии РФ в Украине. По оценкам украинских властей, в городе погибли более 400 человек, а вместе с Бучанским районом число жертв превышает 1400 человек.

Москва до сих пор отрицает свою причастность к убийствам мирных жителей, но за год никаких доказательств своей позиции так и не представила.