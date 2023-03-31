Что Лукашенко сказал народу в ежегодном послании? Главное
Что Лукашенко сказал народу в ежегодном послании? Главное
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Александр Лукашенко обратился с трехчасовым посланием к народу и Национальному собранию Беларуси.
Впервые с 25 марта он высказался о планах Кремля разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, а также заявил о необходимости прекращения боевых действий в Украине и рассказал, будет ли оставаться у власти.