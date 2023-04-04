Казни, шутки и "мясные штурмы": как Евгений Пригожин устроил свою ЧВК "Вагнер"
Казни, шутки и "мясные штурмы": как Евгений Пригожин устроил свою ЧВК "Вагнер"
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Внесудебные казни своих же наемников, "мясные штурмы", в которых сотнями погибают бывшие заключенные, шутливая реклама и кувалды в подарок. Это лишь часть образа ЧВК "Вагнер", которую основал и которой управляет Евгений Пригожин.
Би-би-си поговорила с бывшим командиром отряда наемников Андреем Медведевым, который бежал в Норвегию, и на основе его свидетельств объясняет, как устроена частная военная компания "повара Путина".