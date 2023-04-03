Что известно о "военкоре" Владлене Татарском и его убийстве

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Что известно о "военкоре" Владлене Татарском и его убийстве

28 минут назад

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Известный пропагандист и Z-блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Подозреваемую в убийстве задержали.

Владлен Татарский, настоящее имя которого Максим Фомин, родился в Макеевке в Донецкой области. В 2011 году его приговорили к 12 годам лишения свободы за ограбление банка, но в 2014 Татарский стал воевать на стороне самопровозглашенных ЛДНР.