Финляндия стала членом НАТО. Как проходил этот процесс и что говорила Россия?
Финляндия стала членом НАТО. Как проходил этот процесс и что говорила Россия?
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Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс одновременно после начала войны России в Украине.
Для вступления в НАТО все страны-члены альянса должны одобрить заявку. Однако Турция утвердила только вступление Финляндии. С ее вхождением в альянс сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась в два раза.