Финляндия стала членом НАТО. Как проходил этот процесс и что говорила Россия?

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Финляндия стала членом НАТО. Как проходил этот процесс и что говорила Россия?

56 минут назад

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Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс одновременно после начала войны России в Украине.