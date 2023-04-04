Суд над военнослужащим ВСУ в России. Видео
Суд над военнослужащим ВСУ в России. Видео
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В Ростове-на-Дону начался суд над украинским военным, обвиняемым в убийстве мирного жителя в Мариуполе. Как утверждает ТАСС, это первое уголовное дело в отношении военного ВСУ о насилии над гражданскими.
Антон Чередник, по словам адвоката, сейчас признает свою вину частично, но еще разъяснит свою позицию.
Мариуполь был захвачен российскими войсками в мае прошлого года. По оценкам властей Украины, армия РФ обстрелами уничтожила город на 95%, погибли тысячи человек.
Подробности в видео Би-би-си.