Суд над военнослужащим ВСУ в России. Видео

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Суд над военнослужащим ВСУ в России. Видео

38 минут назад

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В Ростове-на-Дону начался суд над украинским военным, обвиняемым в убийстве мирного жителя в Мариуполе. Как утверждает ТАСС, это первое уголовное дело в отношении военного ВСУ о насилии над гражданскими.

Антон Чередник, по словам адвоката, сейчас признает свою вину частично, но еще разъяснит свою позицию.

Мариуполь был захвачен российскими войсками в мае прошлого года. По оценкам властей Украины, армия РФ обстрелами уничтожила город на 95%, погибли тысячи человек.