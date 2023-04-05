Как бежавшие от войны украинки находят работу в Британии
Как бежавшие от войны украинки находят работу в Британии
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По официальным данным, с начала войны в Украине в Британию по специальным визам приехали 167,5 тысяч человек.
Многие смогли трудоустроиться. Из-за незнания языка некоторым офисным работникам приходится начинать карьеру с уборщиков. Другие же наоборот смогли найти работу даже лучше, чем дома.
Корреспондент Украинской службы Би-би-си Наталья Гончарова пообщалась с беженцами и на их примерах узнала об особенностях британского рынка труда для приехавших в страну украинцев.