Как бежавшие от войны украинки находят работу в Британии

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Как бежавшие от войны украинки находят работу в Британии

24 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

По официальным данным, с начала войны в Украине в Британию по специальным визам приехали 167,5 тысяч человек.

Многие смогли трудоустроиться. Из-за незнания языка некоторым офисным работникам приходится начинать карьеру с уборщиков. Другие же наоборот смогли найти работу даже лучше, чем дома.