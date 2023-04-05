Суд над Трампом: что сказал прокурор и сам экс-президент США

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Суд над Трампом: что сказал прокурор и сам экс-президент США

13 минут назад

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Расследование в отношении Дональда Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс. Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.