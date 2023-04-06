Дело Москалевых: что об антивоенном рисунке думают жители Ефремова
Дело Москалевых: что об антивоенном рисунке думают жители Ефремова
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В прошлом году дочь Алексея Москалева столкнулась с проблемами в школе из-за своего антивоенного рисунка. Маша Москалева на уроке рисования изобразила российский и украинский флаги с надписями "Нет войне" и "Слава Украине". Директор школы вызвала полицию.
Теперь самого Москалева суд приговорил к двум годам колонии общего режима по делу о повторной "дискредитации" российской армии. Он бежал из-под домашнего ареста, но был задержан в Минске. Где он находится сейчас, неизвестно.