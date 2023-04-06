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Север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Видео

47 минут назад

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Север Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана. Местные СМИ сообщают, что есть пострадавшие. По словам израильских военных, было выпущено около 30 ракет, большую часть сбила ПВО. Атаку называют крупнейшей с 2006 года, когда Израиль вторгся в Ливан в надежде разгромить движение "Хезболла", которое он и страны Запада считают террористическим.