Похороны "военкора" Владлена Татарского на Троекуровском кладбище. Видео

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Похороны "военкора" Владлена Татарского на Троекуровском кладбище. Видео

16 минут назад

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На Троекуровском кладбище в Москве похоронили "военкора" и Z-блогера Владлена Татарского, настоящее имя - Максим Фомин. Он погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля.

На прощании побывал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и несколько депутатов Госдумы. От ЧВК к гробу кроме венка возложили именную кувалду.

Завершилось прощание под переделанную песню чеченского барда Тимура Муцураева "Они ушли". Автор воспевал чеченцев, павших в войне против российских войск. Многие произведения Муцураева признаны в РФ экстремистскими.