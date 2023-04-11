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Как в Госдуме принимали закон об электронных повестках. Видео

57 минут назад

Госдума в окончательном третьем чтении одобрила поправки об электронных повестках. Повестка в электронном виде будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. С этого момента призывнику запрещен выезд из страны. Среди других мер - запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на регистрацию транспортного средства и управление им, на получение кредита.