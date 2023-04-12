В преддверии коронации короля Карла III: обзор золотых королевских карет
В преддверии коронации короля Карла III: обзор золотых королевских карет
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Королевская чета отправится в Вестминстерское аббатство в новой государственной карете Diamond Jubilee, а затем вернется в Букингемский дворец в Золотой государственной карете, которая использовалась на каждой коронации с 1830-х годов.
Новая карета должна быть более комфортной, она снабжена кондиционером и современной подвеской.